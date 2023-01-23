『クレージュ ビジネスバッグ トートバッグ カデナ 南京錠 通勤 ブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 19時 54分に出品され04月14日 19時 54分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

クレージュ courreges ビジネスバッグ トートバッグ カデナ 南京錠 ブラウン 通勤



○採寸、サイズ

タテ約30cm

ヨコ約42cm

マチ約9cm

ハンドル74約cm（調節可能）

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○アイテムの状態

スレ、シミがありますが、問題なくまだまだ末長くお使い頂けます！



○カラー

ブラウン



○素材

レザー



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○お値下げの方はできる限り対応させていただきますので ご希望のお値段をお気軽にコメントまでお願い致します。質問等ございましたら気軽にお尋ね下さい。



※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。



カラー...ブラウン



素材...本革



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クレージュ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ クレージュ ビジネスバッグ トートバッグ カデナ 南京錠 通勤 ブラウン