『wool rich インディゴ コットンニット アメリカ製 M ポップコーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 24分に出品され04月13日 18時 24分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80s 〜90s のアメリカ製 インディゴコットンニットです。





サイズ M

肩幅46 身幅57 着丈67 袖丈65cm









エルエルビーン

エディーバウアー

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チャンピオン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ wool

rich

インディゴ コットンニット アメリカ製 M

ポップコーン