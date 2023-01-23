『⑥美品アタオ ショルダーバッグトートバッグ2WAY・プレゼント付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 03時 49分に出品され04月07日 03時 49分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

m(_ _)m



□商品名□

⑥美品ATAO アタオショルダーバッグトートバッグ2WAY・プレゼント付きです。



□コンディション□

未使用に近く使用感なく綺麗です。底や四隅のスレ等ありません。

中に汚れなどなく綺麗です。全体的に問題なくご使用可能の美品です。

斜め掛け可能、大容量、A4収納可能です。

おしゃれでラグジュアリーなデザインで、キズの付きにくいシボ加工のレザーです。



□サイズ(cm) 約□

横幅 ： 40

高さ ： 26

奥行き（マチ） ：11

ショルダー長さ ：120



□商品詳細□

内側 ：ファスナーポケット 1

オープンポケット2

外側 ：オープンポケット1

□カラー□

□素材□



◎プレゼント付

□商品名□

フォリオフォリオチェーンショルダーバッグ

□コンディション□

未使用に近く綺麗です。

問題なくご使用可能です。

チェーンショルダーは取り外し可能でセカンドバックとして、バックインバックとして使用可能。

□サイズ(cm) 約□

横幅 ：28

高さ ： 22

奥行き（マチ） ：3

ショルダー長さ ：120



素人、平置き寸法となっておりますので若干の誤差はご了承ください。



●大手リサイクルショップブランドリユース店,日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品、で購入、正規品です。安心してご購入ください。万が一偽物がありましたら、すぐ対応いたします！

●コメント無し即買いOKです。

●写真の色彩に関し、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございます。

●使用感、劣化の状態の判断には個人差があり、画像を確認頂き、中古品との認識の上、細かな傷や汚れ等お気にされる方はご購入をお控え下さい。

●発送は基本、らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便でそれ以外は対応しかねます。

●いいね！登録されても都合により、商品削除する場合がありますのでフォローか早めの購入をお勧めします。



ほかにもいろいろ出品してます！

2点以上まとめ買いで割り引き致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アタオ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ⑥美品アタオ

ショルダーバッグトートバッグ2WAY・プレゼント付き