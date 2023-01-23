『COACH 黒 トンプソン ボディバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 01時 46分に出品され05月07日 01時 46分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



4年ほど前にZOZOTOWNから自身が新品で購入しました。

使用回数は数えるほどでクローゼットに眠っていたのでとても綺麗です。

保存袋もあります。

購入時はクーポンなど使い40,000円程で購入したと思います。

使用頻度は少なく美品ですが時間が経っていますのでお安く出品します。



※ 参考定価45,360円



♦︎サイズ(cm)

縦 約31

横 約18

マチ 約9

ショルダー長さ 約104

※素人寸法の為多少の誤差はご容赦ください。



♦︎付属品

コーチ保存袋







是非ご検討よろしくお願いいたします☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACH

黒

トンプソン

ボディバッグ