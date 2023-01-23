『90s クリスチャンディオール ウールニット イタリア製 ペールグリーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 12時 52分に出品され03月10日 12時 52分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️一言▪️

1990年代「christian Dior/クリスチャンディオール」のウールニットです。



ペールグリーンの良いカラーの上質な一着です。



クリスチャンディオールならではの美シルエットで、チクチクの少ないウール素材です。



カラー的に春も秋も◎





▪️ブランド▪️

christian Dior クリスチャンディオール





▪️カラー▪️

ペールグリーン





▪️年代▪️

1990年代





▪️表記サイズ▪️

unknown(M〜L相当)





▪️実寸▪️

肩幅:45.5cm

身幅:57cm

身丈:63cm





▪️生産国▪️

イタリア製





▪️素材▪️

wool 100%





▪️状態▪️

若干の毛羽立ちがございます

＊古着慣れされている方は問題なく着て頂けると思います



古着 ヴィンテージ ビンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

クリスチャンディオール

ウールニット

イタリア製

ペールグリーン