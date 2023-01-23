『【美品】フルラ ハンドバッグ トートバッグ レザー 革 ミラー ロゴチャーム【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 22時 28分に出品され03月25日 22時 28分に終了予定です。即決価格は7,955円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※お値引き交渉OK

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◯アイテム

フルラ FURLA レザー 本革 ステッチ シンプル ハンドバッグ 手提げ トート 婦人鞄 ブラック 黒系 トートバッグ ロゴチャーム ミラーチャーム ロゴ刻印



◯カラー

黒 ブラック



◯素材

レザー 本革



◯サイズ

縦 24cm

横 24.5cm

マチ 9cm



◯仕様

外側 ファスナーポケット×1

内側 ファスナーポケット×1

オープンポケット×1



○状態 美品

ビンテージ品ではありますが

外も内部もほとんどきれいで

まだまだご愛用いただけるお品です。



※完璧を求める方はご遠慮ください





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◯購入元

有名ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店 (AACD)

にて鑑定済みの正規品です。



ヤ250 L92s123 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】フルラ

ハンドバッグ

トートバッグ

レザー

革

ミラー

ロゴチャーム