『【良品】BURBERRY ナイロン バッグ トートバッグ ノバチェック ホース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 15分に出品され04月08日 23時 15分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



～アイテム～

BURBERRY ノバチェック トートバッグ



※大手ブランド取扱店にて購入



～ギミック～

巾着

内ノバチェック

ファスナー開閉

内ポケット1



～付属品～

ショップカード



～サイズ表記～

縦40

横35

マチ7

持ち手高さ22



※平置き実寸になります。

※着画はお断りいたします。



～素材～

ナイロン



～状態～

目立った傷や汚れなし(やや使用感/内シミ汚れ)



～カラー～

ブラック



※写真の撮影環境や使用端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



～配送～

支払い完了後、通常2.3日で発送を心掛けております。

諸事情で遅れる場合がございますのでご了承ください。



商品によっては圧縮梱包させて頂く場合がございます。



～最後に～

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。





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#EMIT



～管理番号～ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【良品】BURBERRY

ナイロン

バッグ

トートバッグ

ノバチェック

ホース