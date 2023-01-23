『Supreme Box Logo パーカー L Black【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 24分に出品され03月28日 15時 24分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの象徴】

Supremeのパーカーは、ストリートファッションのアイコンとして知られています。シンプルながらも存在感のあるデザインが特徴です。



【高品質な素材】

カナダ製のこのパーカーは、耐久性と快適さを兼ね備えています。日常使いにも最適です。



【スタイルの選択肢】

黒色のパーカーは、どんなコーディネートにも合わせやすく、季節を問わず活躍します。



- ブランド: Supreme

- 色: 黒

- 年式: 2021

- 製造国: カナダ

-サイズ: L



ご覧いただきありがとうございます。



2021fw

前任者supreme店舗にて購入





Supreme Box Logo Hooded Sweatshirt "Black"シュプリーム ボックス ロゴ フーディー スウェットシャツ "ブラック" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Box

Logo

パーカー

L

Black