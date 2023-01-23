『【美品】 SONYワイヤレスヘッドホンWH-CH720N【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 15時 02分に出品され03月10日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: SONY

- モデル: WH-CH720N

- 色: ホワイト

- ノイズキャンセリング: 対応

- 360度サウンド: 対応

○接続タイプ ワイヤレス／有線

○構造 密閉型

○充電方法 USBケーブル



目立った傷や汚れなく、まだまだお使い頂けます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー