『新品SSD サクサク動作 256GB メモリ16GB すぐ使えるノートパソコン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 22分に出品され03月07日 06時 22分に終了予定です。即決価格は19,900円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは良品中古パソコンです。

沖縄・離島の発送は行っておりませんのでご注意ください。

(購入いただいても発送しません)



様々な雑貨を販売していますので下記をご覧ください。

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OS：windows11

office：word、excel、powerpoint、outlook、one note、skypeなど

CPU：Celeron 3855U

メモリ：16GB

新品SSD256GB



整備後の出荷となりますので、購入されてから発送まで数日いただきます。

(土日祝日は整備・出荷は行っておりません)



初期設定済みでスイッチを入れるだけで、届いた瞬間にお使頂けます。



【補償について】

・商品到着後7日間以内となります

・Windows、officeの起動のみ保証

・バッテリーなどの消耗品にあたるものは保証対象外



【商品について】

・wifi付

・HDMI

・カメラ付き

・LIFEBOOK FUTRO MA



PC08 商品の情報 カテゴリー: ノートPC>>>スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ スマホ・タブレット・パソコン

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サクサク動作

256GB

メモリ16GB

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