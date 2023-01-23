『[美品]スーリー THULE Crossover 2 30L +レインカバー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 04時 36分に出品され03月05日 04時 36分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スーリーThule Crossover 2

ノートパソコン用バックパック30L

本体と、レインカバーです





バックパック本体

カラー ブラック

定価 ¥39,050



専用レインカバー(写真6枚目)

シルバー(反射)

定価 ¥5000



どちらも定価で購入しました。



2024年1月に購入し、10回未満の使用です。

使用感は少なめ、破損箇所、目立つ汚れも見当たりません。



非常に多くのポケットがあり、ノートパソコン、モバイルだけでなく、ガジェットの収納にも優れています。

お探しの方、よろしくお願いします。



詳しくは



https://www.thule.com/ja-jp/backpacks/laptop-backpacks/thule-crossover-2-backpack-30l-_-3203835



そのほか不明な点は購入前にご質問ください。

※お値段の交渉はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スーリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ [美品]スーリー THULE

Crossover

2

30L

+レインカバー