『soerte ニットドッキングファージャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 04分に出品され03月19日 16時 04分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ1 ー ブラウン

着用回数 3回 かなり綺麗な状態です。



身幅:62/着丈:71/ゆき：84.5/重量(g):1100





ヴィンテージにありそうなレディースのファーコートから着想を得て、メンズでも羽織りやすいようなシルエットで仕上げたファージャケット。

ラグジュアリーな雰囲気を表現するために、毛足が長く、リアルのファーに近いような表面感のフェイクファーを落とし込んでおります。



またお手入れの大変なリアルファーと比較して、こちらは素材の特性上お手入れがしやすくなっております。

現行ではあまり見かけることのない特徴的な凹凸感のあるニット生地を探し、ベースとなるファージャケットの襟、袖や裾のリブにドッキングすることで暖かみのある仕上がりになっております。

ジップ部分にはダブルジップを採用しているため、スタイリングの幅に緩急をつけることが可能です。



また全体的に程よくルーズなサイズ感に仕上げているため、タートルネックなどのカットソーや厚手のニットなど、幅広いインナーを合わせていただくことが可能です。

前述したようにラグジュアリーかつフェミニンな要素のあるアイテムになりますので、男性らしいレザーパンツやデニムなどを合わせることでバランスの取れたスタイルをお楽しみいただけます。



素材感やシルエットも相まって、メンズ・レディース問わずお使いいただけるジャケットに仕上がっています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ソエルテ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ soerte

ニットドッキングファージャケット