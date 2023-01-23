『【美品】プラダナイロンバッグブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 19時 51分に出品され03月19日 19時 51分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダ【白タグあり】

ナイロント−トバッグ

ブラック

かなり前に、名古屋三越で購入しました

使用回数少く目立つた汚れも

なく綺麗な方だと思います

自宅保管ですのでご理解頂き

ご購入よろしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】プラダナイロンバッグブラック