『NIKE Air Jordan1 初期 ノースカロライナ 23.5 箱無し【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 36分に出品され03月05日 04時 36分に終了予定です。即決価格は14,608円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 説明不要のかなり希少なお品です。

このサイズはほとんど出回ってないかと思います。

売るつもりは無かったので箱はありませんが確実正規品です。(偽物は絶対に購入しません)

23.5

ノースカロライナ unc ジョーダン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

Air

Jordan1

初期

ノースカロライナ

23.5

箱無し