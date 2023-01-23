『NIKE Air Jordan1 初期 ノースカロライナ 23.5 箱無し【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 36分に出品され03月05日 04時 36分に終了予定です。即決価格は14,608円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エアジョーダン
試着のみ❣️Dr. Martens ネイビーカラー8穴レースアップ ブーツ UK8
¥ 10912
RED WING レッドウイング 2965 27.5cm スエード
¥ 15600
トラヴィススコット×ナイキ エアジョーダン1 ロー OG SP リバース モカ
¥ 83215
Dior B23スニーカー
¥ 11500
Inter Miami CF × adidas Samba Messi
¥ 10964
BALENCIAGA バウンサー スクリュー スニーカー
¥ 33150
REDWING レッドウィング アイリッシュセッター 9075
¥ 8580
ティンバーランド スリーアイ モカシン 26.5
¥ 8580
NIKE×トラヴィスSBダンクコラボSP
¥ 65000
【新品】エアジョーダン1LOW OG Silver 26.5cm
¥ 10400
ナイキ エア ジョーダン 1 ミッド SE AIR JORDAN AJ
¥ 7800
アディダス Adidas originals Gazelle lndoor
¥ 7799
美品 犬四角タグ レッドウィング アイリッシュセッター 875 25.5
¥ 11765
ニューバランス U327WCA
¥ 10205
NOID. /スクエアソールサイドゴアヒールブーツ/size40/黒
¥ 11050
【高級】レッドウィング エンジニアブーツ スウェード 8268 ベージュ
¥ 10400
早いもの勝ち NIKE ispa Y-3 2足セット
¥ 7409
新品未使用 New Balance M2002RVA GRAY 27cm
¥ 15400
落札価格14608円
804 入札履歴
終了
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