『90’s FINALHOME ダウンジャケットsize M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 15時 19分に出品され04月03日 15時 19分に終了予定です。即決価格は22,100円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファイナルホームからメルトン生地中綿ダウンジャケットです。



お色はカーキです



裏地はツルツルな生地で着心地が素晴らしいです。



ダブルジップ、フードの変形他、各所に唸る様なギミックが隠されており

各部の調節により、様々なスタイルに

変化可能です。



サイズ表記Mですが実寸はL相当ありますので実寸をご覧ください。



身長176cm体重70で着用しておりました。



名作で希少です。探しても見当たりません。



サイズ表記

M



実寸

身幅56.5

肩幅53.5

袖丈61.3

着丈61.5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファイナルホーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90’s

FINALHOME

ダウンジャケットsize

M