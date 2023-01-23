『美品 Supreme Shearling Lined Flannel SHIRT【お歳暮】』はヤフオクでから05月16日 01時 23分に出品され05月16日 01時 23分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme 22AW Shearling Lined Flannel SHIRT Size-M シュプリーム

裏ボアチェックシャツ



アウターとして着用可能です

もともと毛羽立ってるような素材感になります。

二度着用。中古品ですので、予めご了承ください





サイズＭ

肩幅 身幅着丈袖丈

5058.5 69.5 65cm



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カラー...パープル



柄...チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

Supreme

Shearling

Lined

Flannel

SHIRT