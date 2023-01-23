『新品未開封 SONY WF-1000XM5 ブラック 新品 ソニー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 20時 52分に出品され04月02日 20時 52分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ソニー
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落札価格13750円
567 入札履歴
終了
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