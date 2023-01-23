『新品未開封 SONY WF-1000XM5 ブラック 新品 ソニー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 20時 52分に出品され04月02日 20時 52分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド SONY(ソニー)

色 ブラック

耳の位置 インイヤー

ヘッドホン型式 インイヤー

モデル名 WF-1000XM5

接続技術 ワイヤレス



国内正規品、新品未使用です。



よろしくお願いします



ソニー モデル名···WF-1000XM5



その他特徴···ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ソニー