『SIM2 フェアウェイウッド 3番・5番セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 13時 15分に出品され04月20日 13時 15分に終了予定です。即決価格は13,455円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※3番はMAX D、5番はMAXになりますのでご注意ください、写真参照



【即購入OKです】

・商品名：テーラーメイド（TaylorMade） SIM2 MAX Ꭰ 3番

MAX 5番



フェアウェイウッドセット

・番手：3W 5W

・ロフト角：16度 18度

・フレックス：S（TENSEI TM50）

・付属品：なし



中古品であることをご理解いただき、神経質な方はご遠慮ください。

上記、ご理解頂ける方のみ購入ご検討願います。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テーラーメイド