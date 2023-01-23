『ラベンハム キルティングコート フード ロング ブラウン 丸ポケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 23時 16分に出品され03月12日 23時 16分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LAVENHAM ラベンハム イギリス製

キルティングコート フード

ブランド刻印ボタンに小傷あります。

着用回数少なめなので、全体的に美品かと思います。



とっても暖かく、軽いので羽織りやすいコートです！！

ちょっとしたお出かけに最適です！！



自宅の洗濯機で洗えます！！

メンテナンスの容易さも人気な理由です！！



○サイズ

UK10 36（日本M相当）



肩幅36cm

身幅46.5cm

袖丈65.5cm

着丈90cm



平置き実寸。素人採寸。



※値段交渉には対応致しかねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ラベンハム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ラベンハム

キルティングコート

フード

ロング

ブラウン

丸ポケット