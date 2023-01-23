『9090 × MILKFED. BACKPACK【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 12時 08分に出品され03月27日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 9090とMILKFEDのコラボリュックです。

サイズは縦:48cm 横:31cm 底マチ:23cm 容量:32Lです。



2枚目の写真に付いているグレーのコインケースと3枚目の写真に映っているネットの中のステッカーなどは付属していません。



ほとんど未使用に近く1回しか使っていません。傷などはないです。



カラー:ブラック

定価:15,400円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ミルクフェド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 9090

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MILKFED.

BACKPACK