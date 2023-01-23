『新品未使用 ミキハウス ワンピース うさこ 80【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 24分に出品され03月27日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 ミキハウス ワンピース うさこ



サイズ80

本体価格11000円+税



ポロシャツの生地です。

フリルやうさこちゃんのワッペンが可愛いです。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー服(~95cm)>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 80cm ブランド: ミキハウス