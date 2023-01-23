『値下げ可 Yohji Yamamoto HG-J46-100 ウールテーラード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 06時 55分に出品され05月13日 06時 55分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品情報

ブランド）ヨウジヤマモト

タイプ）【美品/22年製】HG-J46-100 箱ポケット ウール テーラード

カラー）ブラック

素材）定番のウールギャバ

表記サイズ：4 画像の6枚目に詳しいサイズ表記あります。



■商品の状態

外側：A

内側：A

外側表面：良い形状：良い内側：良い状態備考）美品になります。



着用回数5回後クリーニングに出して保管してありました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 値下げ可 Yohji

Yamamoto

HG-J46-100

ウールテーラード