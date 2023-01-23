『未使用品 ! エバゴス eb.a.gos シェニール パスケース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 22分に出品され03月06日 03時 22分に終了予定です。即決価格は20,500円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エバゴス 2024秋冬コレクションのシェニールバッグです。

今シーズンエバゴスのバッグを他にも購入し、そちらばかり使用しており、中々出番がなく未使用です。まだ迷いもございますが気に入ってくださる方へお譲り致します。



横 17㎝

縦 20㎝

マチ 5㎝

価格:￥55,000 (税込)

付属のショルダーベルトで斜めがけ可能



マドリガル

アンティパスト

ミナ・ペルホネン

アーツアンドサイエンス

ドレステリア

ユナイテッドアローズ

トゥモローランド

ジャマンピュエッシュ

アッシュペーフランス

ネストローブ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エバゴス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用品

!

エバゴス

eb.a.gos

シェニール

パスケース