『【極美品】PHATRNK オーバーサイズ ナイロンジャケット XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 09分に出品され03月25日 10時 09分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・全く汚れなく極美品のナイロンジャケットです！

・バックプリントの最新のデザインです♪



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希望額、お気軽にメッセージください(^^)



◾︎サイズ: XL



着丈:71

身幅:53

肩幅:46

袖丈:62



◾︎色:グレー



◾︎状態:使用感全くなく極美品です♪

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まとめ売りもできます♪ #RF古着



※ 「コメント失礼します。購入を考えているのですが、もしお値下げしてもらえる場合はいくらまで可能でしょうか？」のみコメントには返答に困るため返答しない場合がございますので希望額をご提示のうえ価格交渉いただけますようよろしくお願いします。



テンプレートのみでのコメントは削除、ブロックさせていただく場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】PHATRNK

オーバーサイズ

ナイロンジャケット

XL