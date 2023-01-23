『秋に！MHL. ネイビーのアウター 最終値下げ！【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 03時 19分に出品され05月15日 03時 19分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MHL.の薄手のジャンパーです。春にぴったりです。風を通しにくいので、タートルやセーターを着れば冬も着れます。夏以外は着れるので長く使えますよ。

フードのヒモや、裾が絞れるのもとてもオシャレです。袖口のダブルボタンも！

やはりデザインがカッコいいです。

あたりなどもなく大きなダメージありません。





マーガレットハウエル

MHL.ノースフェイス

ポールスミス

ビームス

トゥモローランド

マッキントッシュ

ユニクロ

無印

トラディッショナルウェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エムエイチエル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 秋に！MHL.

ネイビーのアウター 最終値下げ！