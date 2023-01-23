『AQUA 全自動電気洗濯機 家庭用 AQW-GS50J【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 03分に出品され03月22日 14時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 引越しのため、出品致します。



2020年に購入してため、2020年製だと思います。

AQUA 全自動電気洗濯機 家庭用

品番 AQW-GS50J

定価 ¥35,030



1年半ほど週2-3で使用していました。それ以降は

別の場所で生活していたため、使用しておりません。



普段使用していてできた小さな傷などはありますが、特に目立つ傷や汚れはなく、状態は素人目で良いと思います！



トラブルを避けるため、神経質な方の購入はお控えください。



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単身者、一人暮らし、洗濯機、家電、同棲 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アクア