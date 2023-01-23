『VOLCOM レディース スノボウェア ジャケット スノーボード ボルコム M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 33分に出品され03月26日 03時 33分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



下記が商品の詳細です。



【特徴】

VOLCOMのレディーススノボウェアジャケットです。



ロゴや千鳥格子柄の総柄デザインです。



ロゴとブランドネームの刺繍ワンポイントもあしらわれています。



・フード付きです。



・パウダーガード付きです。



・ベンチレーション機能付きです。



・フロントはダブルジップ仕様です。



【ブランド】

VOLCOM

ボルコム



【アイテム】

レディーススノボウェアジャケット



【ジャンル等】

レディース スノボウェア スノーボードウェア スノボウエア スノーウェア スキーウェア ジャケット 総柄



【カラー】

レッド系 × グレー系



【サイズ表記】

Mサイズ



【平置き実寸】

着丈：69cm

身幅：48cm

裄丈：83.5cm



【商品の状態】

使用感はありますが、目立った傷や汚れはありません。





即購入大歓迎です。



深夜・早朝でもお気になさらずにご購入下さい。



早い者勝ちとなりますのでご了承ください。



お支払い完了日の当日または翌日に発送手続きをさせていただきます。



よろしくお願いいたします。





管理番号：和右下 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ボルコム