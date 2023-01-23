『スターウォーズ ブラックシリーズ 6インチ クローントルーパー カスタム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 30分に出品され03月09日 22時 30分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハズブロ クローントルーパーをジェックにカスタムしました。

塗装とデカールを併用。

バックパックは海外ショップから取り寄せたものを使用。

つや消しトップコート済み。

ブラスター大小付属します。

アメトイとカスタムのご理解お願い致します。







タイトル...スターウォーズ

キャラクター名...クローン・トルーパー 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>SF・ファンタジー・ホラー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハズブロ