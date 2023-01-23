『Nike Dunk High 白/黒 シューズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 21時 45分に出品され03月25日 21時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26cm
ナイキ エアジョーダン 1 ロー 85 ニュートラルグレーAir Jordan
¥ 7722
AJ39 26.0㎝
¥ 9750
【新品未使用】NIKE SABRINA サブリナ 2 Oregon EP
¥ 10725
Nike Kobe 8 Protro バスケットボールシューズ
¥ 15620
OFF-WHITE オフホワイト HYPERDUNK 2017 サイズ:9
¥ 10120
Nike Ja 1 Ember Glowナイキ ジャ1 エンバーグロー
¥ 10556
カイリー 8 Kyrie 8 28.0 n7
¥ 10399
Nike Kyrie 7 EP バスケットボールシューズ 11
¥ 9360
Nike lebron nxxt gen AMPD EP 27cm
¥ 11050
Jordan 1 Retro High OG x Travis Scott
¥ 9750
Air Jordan 6
¥ 14820
JORDAN XXXVIII GS エアジョーダン38 バスケットシューズ
¥ 7020
Jr.エアジョーダン1high シャドウ2.0
¥ 24200
カリー 10 GIRL DAD curry 10 ガールダッド ユニコーン
¥ 16830
ASICS × ballaholic UNPRE ARS LOW
¥ 12500
Nike Ja Morant バスケットボールシューズ オレンジ
¥ 10920
NIKE BOOK 1 EP FJ4250 500
¥ 11700
エアジョーダン1MID
¥ 10075
落札価格7800円
117 入札履歴
終了
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