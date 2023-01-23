『Nike Dunk High 白/黒 シューズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 21時 45分に出品され03月25日 21時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Nikeはスポーツシューズのリーダーとして知られ、その品質とデザインは世界中で評価されています。



【スタイリッシュなデザイン】

白と黒のコントラストが際立つDunk Highは、ストリートファッションにも最適で、どんなスタイルにも合わせやすいです。



【快適な履き心地】

レザー素材を使用しており、耐久性が高く、足にフィットするため、長時間の使用でも快適です。



- ブランド: Nike

- モデル: Dunk High

- 色: 白/黒

- 素材: レザー

- 付属品: タグ

- 箱: あり



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中古品につき神経質な方のご購入はお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm