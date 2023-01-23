『Wilson FIERCE 2本セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 16時 04分に出品され04月17日 16時 04分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Wilsonは、バドミントンラケットの分野で広く認知されているブランドです。高品質な製品を提供し、プロ選手からアマチュアまで幅広く支持されています。



【モデルの特長】

EXO3モデルは、特にパワーとコントロールを両立させた設計が特徴です。軽量で扱いやすく、スピード感のあるプレイを実現します。



【重さとグリップサイズ】

4Uの重さは、軽快な操作性を提供し、G5のグリップサイズは様々な手の大きさにフィットします。これにより、長時間のプレイでも疲れにくい設計となっています。



- ブランド: Wilson

- モデル名: EXO3

- 重さ: 4U

- グリップサイズ: G5



※ご希望有ればガット張り上げます。その際は有料の為、張上げ代金が追加されます。

YONEX ULTIMAX66 1,500円（白）

YONEX EXBOLT65 1,700円（白）

KIZUNA Z65 1,500円（黄）

購入前に必ずコメント欄に種類とポンド数などご記入願います。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ウィルソン