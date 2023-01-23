『YOKE COTTON MESH STRIPE ZIP-UP CARDIGAN【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 04時 39分に出品され04月14日 04時 39分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YOKE ヨーク 24SS

COTTON MESH STRIPE ZIP-UP CARDIGAN

定価 ¥48,400



着用数回で美品です。

クローゼット整理のため出品します。



〈商品説明〉



マルタン・バレ氏の作品をモチーフにしたジップカーディガン



【デザイン】

・メッシュニットで編みたてたジップカーディガン

・斜めに織られた今季らしいデザインが特徴



【素材】

・コットン100%の上品な光沢が特徴的な柔らかなニット生地を使用



サイズ 3

着丈 68cm

身幅 66cm

肩幅 59cm

袖丈 61cm



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素材...コットン

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ YOKE

COTTON

MESH

STRIPE

ZIP-UP

CARDIGAN