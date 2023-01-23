『LinkBuds S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 01時 00分に出品され04月29日 01時 00分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ソニー
JBL ENDURANCE PEAK3, Black (新品未使用)
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¥ 145600
落札価格10608円
900 入札履歴
終了
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