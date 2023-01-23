『LinkBuds S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 01時 00分に出品され04月29日 01時 00分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー モデル名···LinkBuds S

今年の6月後半くらいに電気屋さんで購入しました。イヤーピース、充電器など全て揃ってます

7月入ってから使用し始め合計3時間程度使用しました。今まで不具合等はありません

保証書もあります 傷汚れなども一切ないです。

ご質問等あればコメントしてください！！！

Niziu CM出演モデルです！

消毒済み



公式価格 ¥26,400



少しの値下げ◯ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー