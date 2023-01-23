『VISVIM LHASA PARKA F.Z サイズ3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 19時 50分に出品され04月02日 19時 50分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ ：3

着丈72cm/身幅58cm/袖丈74cm



【素材】綿100%



【生産国】日本



新品未使用品になります。

落札後はご入金確認後匿名便にて発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヴィズヴィム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VISVIM

LHASA

PARKA

F.Z

サイズ3