『ミロス MiLos レザーバッグ ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 30分に出品され03月19日 02時 30分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミロス MiLos レザーバッグ ブラック



東武ノーブルで購入。

流行りのないスタイルで末永く使えると思います。



利用の上で問題ありませんが、

写真の通り、内側ポケット付近にわずかな擦れ汚れ、

外側の底面角が使用による若干擦れあります。

気になる方は入札をご遠慮ください。



高さ28cm横幅47cm底面幅35cm奥行き17.5cm



ゆうゆうメルカリ便で発送予定。



1か月に１度ほど、平日の出張、土日の外出などで、

２日～3日間留守にする場合があり、

連絡が遅れることがあります。ご了承ください。



また、他のサイトで販売する可能性もあります。

誠に申し訳ございませんが、もしも入札が重複した際は、

先着順とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミロス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミロス

MiLos

レザーバッグ ブラック