『希少【FENDI】ボストンバッグ ビジネスバッグ ペカン柄 ダイヤルロック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 26分に出品され03月10日 23時 26分に終了予定です。即決価格は21,981円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。



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#サトーその他バッグ





○ブランド

FENDI

フェンディ



○商品

ボストンバッグ

トラベルバッグ

旅行鞄

ビジネスバッグ

ハンドバッグ

ペカン柄

ダイヤルロック



ハンドル肩掛け不可

A4収納可能

自立可能





○シリアルNo.・型番

写真参照





○カラー

ブラック

黒色

パープル系

紫色系



※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！



○サイズ

縦×横×マチ（約・cm）

33×47×19



ハンドル高さ 約5cm





○素材

キャンバス

レザー





○付属品

なし





○状態



★used

通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪



表地 :キズあり

裏地 :キズあり



型崩れ :なし

角スレ :少し

持ち手 :使用感程度

金具 :スレあり

ホック :良好

ファスナー :良好

ペタ付き :なし



クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。



・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。

ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。



#サトーその他バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少【FENDI】ボストンバッグ ビジネスバッグ ペカン柄 ダイヤルロック