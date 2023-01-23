『【HP】ノートPC EliteBook 630 G10 9D6N7PA#ABJ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 12時 49分に出品され05月14日 12時 49分に終了予定です。即決価格は40,000円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封です。

詳細は商品サイトをご覧ください。



【商品】

製品/モデル名：HP EliteBook 630 G10



【状態】

新品未開封



【スペック】

OS：Windows 11 Pro 64bit

Office：付属なし

CPU：Core i5-1335U

メモリ：8GB

ストレージ：SSD 256GB

ディスプレイ：13.3インチ

解像度：フルHD 1920x1080（非光沢）

無線：Wi-Fi6E AX211 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth：5.3

キーボード：バックライト機能付き

端子：TypeCx1、USB×2、HDMI

Webカメラ：720p HD、プライバシーシャッター付

セキュリティ：指紋認証センサー、TPM2.0

付属品：ACアダプター

重量：1.22kg〜



ご注文から3日以内の発送となります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エイチピー