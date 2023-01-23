『S.H.Figuarts 真骨彫製法 ウルトラマンガイア V2 エフェクトパーツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 21時 12分に出品され03月23日 21時 12分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自宅保管のため、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。

素人検品ご了承ください。



ハンドパーツや光線パーツ、付属パーツ等は全て揃っております。

目立つ汚れや動作不良はありませんが素人点検の為、ご理解の上ご購入頂ければと思います。

外箱には細かい傷や擦れがあります。

※バラ売り不可

※エフェクトパーツセットのみ未開封



迅速な対応を心がけていますが、仕事をしているためすぐにお返事できない可能性があります。

ご不明点などあればお気軽にコメントください。

よろしくお願いいたします。



他にもいろいろ出品しておりますので、是非ご覧ください→ #snpsnpのおへや



・ブランド:S.H.Figuarts ウルトラマン

・含まれるキャラクター:ウルトラマンガイア



※メルカリ規定の元、お問い合わせ中の方がいらっしゃっても即購入の方を優先致しますので、お問い合わせ中であっても即購入頂いた方のキャンセルは出来ません。



※ゆうゆうメルカリ便⇆らくらくメルカリ便へ変更させていただく場合があります。

ご了承ください。



※即購入OK♡



すり替え等トラブル防止の為、返金返品は受け付けておりません。



以上の点をご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エスエイチフィギュアーツ