『S.H.Figuarts 真骨彫製法 ウルトラマンガイア V2 エフェクトパーツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 21時 12分に出品され03月23日 21時 12分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|エスエイチフィギュアーツ
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落札価格10111円
716 入札履歴
終了
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