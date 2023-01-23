『Onitsuka Tiger MEXICO 66 27.5cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 19時 20分に出品され04月10日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Onitsuka Tigerは、スポーツシューズのパイオニアとして知られ、品質とデザインに定評があります。



【快適な履き心地】

スエードとメッシュの組み合わせにより、通気性が良く、長時間の着用でも快適です。



【スタイリッシュなデザイン】

レトロなスタイルが特徴で、カジュアルなコーディネートに最適です。



- ブランド: Onitsuka Tiger

- 色: ホワイト/ネイビー

- 素材: スエード/メッシュ

- ロゴ: Tiger

- デザイン: レトロスタイル

- モデル名···MEXICO 66 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: オニツカタイガー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Onitsuka

Tiger

MEXICO

66

27.5cm