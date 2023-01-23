『⭐️未使用品⭐️マキタ MAKITA MR108B 現場ラジオBluetooth【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 13時 12分に出品され04月13日 13時 12分に終了予定です。即決価格は10,650円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マキタ MAKITA MR108 充電式ラジオ

Bluetooth搭載・ACアダプター付きモデルの新品未使用品です。



【商品状態】

・新品未使用です。

・商品は画像に写っているものですべてです。

・倉庫保管でしたので、少しほこりの付着はあるかもしれません。新品ですが、一度人の手に渡ったものではありますので、ご理解いただける方、ご検討よろしくお願いいたします。





アンテナ： FMロッドアンテナ AMフェライトアンテナ

スピーカー：89mm(8Ω)×2個

入力端子：AUX IN 1AUX IN 2(φ3.5mm)

実用最大出力 7.2V：0.5W×2

10.8V：1.2W×2

14.4V：2.2W×2

18V：3.5W×2

電源 スライド式バッテリー：DC10.8V、14.4V、18V

差し込み式バッテリー：DC7.2V、10.8V

家庭用電源：AC100V 50/60Hz



本機寸法(mm)

(長さ×幅×高さ) 262×163×431(ハンドルを起こした時)

282×163×294(ハンドルを倒した時)

質量(kg)：(バッテリー除く) 4.3



MR108B

マキタ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ラジオ・コンポ 商品の状態: 新品、未使用