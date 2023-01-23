『B599【快適SSD】東芝のノートパソコン Windows11【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 11時 38分に出品され04月07日 11時 38分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️パソコン初心者でも安心♪️



⭐SSDを使用しているので、素早く立ち上がり、ストレスを感じません。



️⭐全て設定ずみ、電源ONですぐに使えます♪



⭐最新のWindows11を搭載しています。

もちろん、自宅のWi-Fi・スマホのテザリングに対応しています。



⭐きれいに清掃ずみ、購入後、24時間以内でスピード発送します❗️



⭐Microsoft Officeと互換性のあるLibre Officeをインストール済です♪

これを使えば、ワード、エクセル、パワーポイントの作成が可能です。

（詳しくは、プロフィールをご覧ください。）



⭐カメラ内蔵なので、オンライン会議や授業にも使えます。



⭐他にも多数出品中

#みっちゃん



✴️こんなことができます✴️



・ネットショッピング。

・ネット検索して調べ物。

・趣味のブログ作成。

️・大切な写真や音楽を保存。

️・Youtube動画を楽しむ

️・ネットフリックスなどの動画配信。

・オンライン業務にも対応





✴️便利な無料アプリ✴️



・Google Chrome

・Libre Office

・年賀状作成ソフト

・ウィルス対策ソフト

・DVD再生ソフト

・iTunes

・ZOOM





✴️パソコンの性能✴️



・東芝 dynabook(T453/33)

・Windows11

・CPU：Celeron 847（第２世代）

・SSD：128GB

・メモリ：快適4GB

・15.6型液晶

・無線LAN

・DVDマルチドライブ

・カメラ内蔵

・ACアダプター付属





✴️注意点✴️



・中古品なので、多少の使用感があり、黄ばみもあります。

・天板などに、多少の傷があります。動作には問題ありません。





✴️留意点✴️



・バッテリーは消耗品で寿命があり、中古品では多くは充電できません。したがって保証対象外となります。ACアダプターを接続したままの使用が前提となります。

・到着後7日以内に連絡いただければ、初期不良等に対応します。

・コメントの記入や購入の前に、ぜひプロフィールをお読みください。



✴他にも多数出品中✴

#みっちゃん 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイナブック