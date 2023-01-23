『新品 COACH コーチ パープル 紫 長財布 レディース メンズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 03時 00分に出品され03月17日 03時 00分に終了予定です。即決価格は8,798円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品 COACH コーチ パープル 紫 長財布

レディース メンズ



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◉洗練された気品漂うパープルの個性的な

色合いとシグネチャー柄が光るCOACHのお財布。エレガントで華やかな印象を求める方にぴったりのお財布です。



◉上品なブランドロゴが正面を飾り、ラウンドファスナー式は中身の確認がスムーズにできます。日常使いにぴったりのアイテムです。デイリーユースから特別なシーンまで、幅広くお使いいただけます。



◉上質なお財布を手に入れて、日常に特別な彩りを添えませんか？



＊＊ 商品説明 ＊＊

★ブランド COACHコーチ

★型番 C4452

★カラー パープル 紫

★素材

PVCコーティングキャンバス×レザー

★サイズ

約縦10cm 横20cm 幅2cm

ストラップ18.5cm 重さ : 220g

★仕様

本体:ファスナー開閉

内部:カード入れ×12オープンポケット×2

ストラップ取り外し可能(長さ調節 不可)



★付属品

本物であることを証明するケアカード付き

なので、日本全国のCOACH直営店でも修理やメンテナンス、アフターケアも受けることができます。

★箱は付いておりません。

★購入場所

アメリカCOACH FACTORY（アウトレット店）

※ 海外アウトレット商品は正規品と比較すると品質が異なる場合がございます。その分お安くお求めできます。

※アウトレット・並行輸入品にご理解の上ご購入をお願いいたします



◉商品画像は、撮影時の照明やご覧いただく端末等によって多少色合いが変わって見えることがございます。



丁寧な対応を心がけております♡

気になる事がありましたら、お気軽にコメントくださいませ ♪(*^o^*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

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