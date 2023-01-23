『[ClioClio] スーツケース キャリーケース キャリーバッグ 拡張機能付【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 21時 03分に出品され04月21日 21時 03分に終了予定です。即決価格は8,954円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♥️



★━━━━━━━━━━━━━━

⭐️新品未使用✧

⭐️送料無料、匿名配送✧

⭐️コメントなし即購入OK◎

⭐️在庫1点限り！早い者勝ち✧

⭐️フォロー割あり(要プロフ確認) ✧

━━━━━━━━━━━━━━━★



✼••┈┈••✼••┈┈••✼

【注意事項】

・採寸に多少の誤差がある可能性がございます(＞＜)

・お使いのデバイスにより色が多少異なる場合がございます。

※発送の際、商品は圧縮した

発送させていただく場合もございます☆



お値下げ出来る商品もございますので、

お気軽に交渉お待ちしてます♡



✼••┈┈••✼••┈┈••✼



★Amazon参考価格￥14,280

★65ℓ (4～7日)

★一度も使用していませんが、少々汚れがあり未使用に近い状態としています。



【取り外す可能＆360°回転静音ダブルキャスター】取り外す可能な静音ダブルキャスターを採用し、スムーズな滑りを実現しながら、360度の自由回転もできます。また、キャスターのみの交換ができるため、お手入れが簡単です。



【３段階調整可能キャリーバー＆手荷物固定ベルト】最大3段階調整可能なキャリーバー。自分の身長により、長さを自由に調整できます。また本体には手荷物固定ベルトがついているため、移動中の荷物の安定性が大幅に向上させます。



【海外旅行に欠かせないTSAロック＆裏表二重ファスナー】海外旅行に必須のTSAロックが装備されており、鍵が破壊されずに済みます。さらに、簡単には開けられない安全設計のダブルファスナーが採用されており、防犯性も高めます。



【PC＋ABS素材使用＆合理的な仕切り設計】PCとABSの混合素材で作られたボディは、超軽量でありながら衝撃にも強いです。大容量の内部スペースに加えて、小物を収納するためのポケットも備えています。小さくて収納しにくい物もすぐに見つけられます。さらに、X型のベルトが装備されており、荷物の崩れを防ぐことができます。



【1年間無料保証】商品到着後（30日内）、誤配送・破損・故障等の問題がございましたら、早急に出品店舗へとご連絡ください。返品、返金、交換などを承ります。 ※サイズ表画像をご確認の上ご注文ください。



no273

a60

b14

c10



キャリーケースサイズ···M(3〜7泊)



汚れ・破れなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ [ClioClio]

スーツケース

キャリーケース

キャリーバッグ

拡張機能付