『SOUBIEN 浴衣【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 02時 38分に出品され03月10日 02時 38分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 帯とセットです

去年一度着用したのみになります

定価:12080円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソウビエン

カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ SOUBIEN

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