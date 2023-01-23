『美品 j&m davidson ハンドバッグ 手提げかばん キャンバス レザー【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 09時 11分に出品され03月15日 09時 11分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ジェイアンドエムデヴィッドソン
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落札価格7878円
194 入札履歴
終了
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