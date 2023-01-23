『美品 j&m davidson ハンドバッグ 手提げかばん キャンバス レザー【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 09時 11分に出品され03月15日 09時 11分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Immediate purchase is OK. We only sell genuine products. Please buy with confidence.

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管理番号 2C9227



【Condition】

未使用に近い

写真をご覧ください



【Size】

誤差はご了承ください。公式サイトにて、詳細はご確認下さい。

縦（高さ）:18 cm

横（幅） :30 cm

底幅（マチ）:12 cm



【色】

ベージュ

ブラウン 茶色

オレンジ



【付属品】

なし



【注意】

トルソー、アクリル台、ショッパー（紙袋）などは、付属しません。



【入手経路】



・正規店



・古物商許可証を取得者のみ参加できるブランドオークション



・鑑定士の営む店舗



など、全て真贋鑑定済みの商品です。



安心してお買い求めください。





【For Foreigners】

Please buy it now from forwarding service.



【梱包 発送】

資源保護の観点から、リサイクル梱包資材を使う場合がございます。

ひとつひとつ、心を込めて、親切丁寧に梱包し、安全にお届けすることをお約束いたします。



【返品】

到着後、1日以内のご連絡に限り、返品も可能です。

安心してご購入ください。



【商品クリーニング】

丁寧にクリーニングを施しております。



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ジェイアンドエムデヴィッドソン

柄なし

レディース

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革

上品なデザイン

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華やかなカラー

目を惹くカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジェイアンドエムデヴィッドソン

カテゴリ ファッション

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手提げかばん

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