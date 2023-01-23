『Les Petits Joueurs MINI ALEX - BUNNY【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 03時 22分に出品され03月06日 03時 22分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Les Petits Joueurs / レプティジュール



【アイテム/型番】

MINI ALEX - BUNNY

ミニアレックス バニー 2way バッグ



【色】

ホワイト



【コンディション】 比較的綺麗な中古品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Les

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MINI

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