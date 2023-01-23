『【美品】YOUNG&OLSEN 別注 ナイロン×レザー トートバッグ 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 20時 52分に出品され05月09日 20時 52分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

YOUNG&OLSEN ヤングアンドオルセン グリーンレーベルリラクシング別注 ナイロン×レザー トートバッグ M 黒 ブラック



■商品説明

グリーンレーベルリラクシング別注のトートバッグです。ナイロン素材をメインに使用しているのでとても軽くて毎日使いたくなるバッグです♪

別売りのショルダーベルトをつけるとショルダーバッグとしても使えます。



定価20,900円。



■状態

目立ったダメージなく美品です♪



⚠︎状態は出品者の主観です。

検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、used品としてご理解頂ける方にお取引きお願い致しますm(_ _)m



■仕様

開口部：オープン式

内側：オープンポケット×1



■サイズ

幅39 高さ34 マチ13 持ち手23

重量(g)310



多少の誤差はご了承下さいm(_ _)m



■カラー

ブラック

黒



■素材

ナイロン

レザー



■購入先

大手ブランドリユースショップ

鑑定済商品です。



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤングアンドオルセンザドライグッズストア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】YOUNG&OLSEN





別注 ナイロン×レザー トートバッグ 黒