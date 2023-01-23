『コロンビア アウトドア レザージャケット裏地ボア 合皮 ベージュXL26【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 14時 56分に出品され04月11日 14時 56分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅 55

身幅 69

袖丈 65

着丈 74

ご覧頂きありがとうございます！



コロナ失業を機に昔からやりたかった古着屋をスタートしました！



古着達を地元のおばあちゃん達と綺麗にして販売しております！^_^





古着が普及することによって少しでも持続可能な社会に貢献できればと思っています！







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#古着屋SUNBOYS





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新品もさることながら、古着としても人気が高く、ストリート、アウトドア、90sスタイル、スポーツmix で大人気！



可愛いです！



オーバーサイズでもOK



古着ならではの一期一会の出会いを大切に、



この機会を逃さないようにしてください！ ！







▼状態

古着の使用感、USED感あります

古着好きの方は好きなUSED感だと思います

新品同様品がいい方はご遠慮ください

(目立つようなダメージがある場合は写真に載せています)













※多少の色味、サイズの誤差はご了承下さい。



※こちらの商品は古着の為、多少の経年劣化や使用感などのダメージございます。神経質な方は購入をお控えください。



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カラー···ベージュ

レザー素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コロンビア アウトドア レザージャケット裏地ボア 合皮 ベージュXL26