『美品✨フルラ リーヴァ 2way ショルダーバッグ ウォレット レザー 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 16時 38分に出品され04月29日 16時 38分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◾️大手買取ブランド店の鑑定済み、正規品です✨

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○アイテム

FURLA フルラ リーヴァ 美品

ショルダーバッグ ウォレットショルダー

クロスボディ ポシェット ボディバッグ

斜め掛け 斜めがけ 肩掛け 肩がけ

財布 オールレザー ロゴ

お出掛け マザーズバッグ レディース







○購入元

大手ブランド買取店 ストアのオークション(鑑定済み)







○サイズ

タテ約12cm

ヨコ約20cm

マチ約5cm

ショルダー約100cm （調整可能）

素人計測、平置き実寸。







○状態

目立った傷や汚れ等も少ない為 まだまだ長くご着用いただけるかと思います！







○カラー

ブラック 黒色 ゴールド







○素材

レザー 本革







○配送

簡易包装にて発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。







※注意事項 状態記載は当店の主観です。 外観の大きなダメージ等を検品しております。 仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。 中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。



※FURLAのカード袋は付きません。







管理番号：11143800



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨フルラ リーヴァ 2way

ショルダーバッグ ウォレット レザー 黒