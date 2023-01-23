『イルビゾンテ 黒 トートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 22分に出品され03月14日 00時 22分に終了予定です。即決価格は15,366円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中よりご覧いただき、ありがとうございます。



ブランド: IL BISONTE

色: 黒

素材: 皮革部分、牛革

:繊維部分、綿100%

製造国: イタリア

型番: 54222-3-04520

価格: 44,000円

現在も販売しているデザインです。

オンラインストアでは同じデザインが販売しております。

サイズ:縦約29.5センチ

:横約39センチ

:幅12センチ

:持ち手17センチ



【ブランドの特徴】

IL BISONTEは、イタリアの高級レザー製品ブランドで、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。こちらのデザインのトートバッグは、日常使いに最適なサイズ感と機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能】

シンプルな黒色のデザインで、どんなスタイルにも合わせやすいです。内側にはブランドタグがあり、正規品であることが確認できます。



今回、正規のイルビゾンテオンラインにて購入しております。

画像に正規のオンラインストアでのお買い上げ明細書を載せております。ご参照ください。

お探しの方にお譲り致します。



プレゼント用に購入しましたが、他にどうしてもプレゼントしたいものを見つけてしまい、泣く泣くですがこちらを出品しております。

購入時のまま未使用ですが、保管期間もありますので、そちらを考慮して未使用に近いで出品しております。

自分で他のプレゼントと一緒にラッピングしようとした為、こちらは単体で購入しております。

ショッパーはございません。

届いた際と今回の出品にあたり、検品しておりますが、あくまでも素人の検品となっております。

バッグ本体が黒ですので、保存袋から出した際、保存袋の中の白い糸などが付いている場合があります。購入時よりその状態です。

簡易包装にご協力お願い致します。

今回は畳まずそのままお届け予定ですので、送料を考慮しての金額設定となっております。

ゆうゆうメルカリ便に変更する場合もございます。

購入明細書は個人情報も記載しておりますので、同封できません。

購入証明書は個人情報の部分を消したコピーをお付けします。

予めご了承ください。



即購入もOKです。

値下げ交渉はご遠慮下さい。

気になる点がございましたらお気軽にコメントをお待ちしております。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イルビゾンテ 黒 トートバッグ