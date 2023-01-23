『ダイヤモンド0.41ctペンダント【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 00時 23分に出品され03月14日 00時 23分に終了予定です。即決価格は11,374円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 17340
ミキモト V Code YGピアス
¥ 128150
ティファニー TIFFANY PT950 7.5号 ウエディングバンドリング 箱
¥ 21369
ティファニー ビッグ ビーンズ ロング ネックレス N2411033
¥ 10140
agnes b. シルバー Color Chain ブレスレット
¥ 9360
CHANEL シャネル ココマーク ハート ラインストーン ピアス
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¥ 18860
南洋白蝶真珠パールペンダントトップ 14mm ナチュラルゴールドカラー K18製
¥ 14500
K18 大粒南洋真珠リング 14.7ｍｍ サイズ17号 D0.62ct
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★アンティークフラワーリング＊プラチナゴールドダイアモンドK24リング指輪14号
¥ 34666
アガット ダイヤモンド ネックレス k18 0.1カラット
¥ 17500
957C【３色のパール】ネックレス 新品 真珠 高級 大人可愛 白桃紫 ダイヤ
¥ 9984
落札価格11374円
258 入札履歴
終了
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