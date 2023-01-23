『ダイヤモンド0.41ctペンダント【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 00時 23分に出品され03月14日 00時 23分に終了予定です。即決価格は11,374円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 誕生日にいただいてあまり使用しておらず出品致します。

中古になります。

箱汚れあります。

ご理解のうえご購入お願いします。



返品交換不可です。



カラー...ホワイト



材質...K14(14金)



装飾...ダイヤモンド



付属品...箱



付属品...箱, 保証書 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ダイヤモンド0.41ctペンダント